Перес: Кадиллак готов к Гран-при в Баку с новыми двигателями Феррари

Серхио Перес, гонщик команды Кадиллак, поделился своими ожиданиями перед Гран-при в Баку.



Перес упомянул, что команда намерена оборудовать свои гоночные автомобили новыми двигателями от Феррари.



В общем, Кадиллак проявляет оптимизм относительно ближайшего будущего и уверены в правильности выбранного курса.

Гонка в Баку относится к тем гонкам, где возникает необходимость собрать воедино все, что требуется, и посмотреть, как в итоге все сработает. Я искренне надеюсь, что нам все-таки удастся установить новый двигатель, что позволит нам сделать пусть и небольшой, но шаг вперед, поскольку для нас это представляется крайне важным. Таков наш нынешний план.

Нам действительно не хватает аэродинамической нагрузки, нас беспокоит слишком большое лобовое сопротивление, и это не может оставаться незаметным. Я поговорил с инженерами, и кажется, уже достигнут значительный прогресс. Наш выбор направления развития кажется правильным.

В общем, я настроен оптимистично. По всей видимости, это будет крайне непростая концовка сезона, как это было и в случае с его первой половиной. Но этого стоило ожидать. Вместе с тем я доволен тем, как все складывается.