Финал Формулы-1 2026: Имола вместо Абу-Даби? Команды готовятся к сюрпризу

Команды Формулы-1 готовятся к финалу сезона, возможно, в Имоле, несмотря на планы о проведении гонки в Абу-Даби.

Сезон Формулы-1 2026 года приближается к своему завершению, и команды уже начинают готовиться к последней гонке.



Ожидается, что финальная гонка состоится в Абу-Даби, однако команды неохотно соглашаются отправлять своих сотрудников на Ближний Восток.



Несмотря на это, организаторы гонок в Катаре и ОАЭ уверены, что Гран-при может быть успешно проведено.



По данным motorsport, команды уже начали бронировать отели в Имоле, предполагая, что финал сезона может быть перенесен туда.



Предполагается, что автодром имени Энцо и Дино Феррари примет финальную гонку 6 декабря. Официальное объявление об этом, скорее всего, будет сделано не ранее октября.



Также стоит отметить, что команда Альпин недавно назначила нового технического директора.