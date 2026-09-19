Брайтон доминирует над Арсеналом, поднимаясь на третью строчку в АПЛ

Брайтон обыграл Арсенал, забив три гола и поднявшись на третью строчку в таблице АПЛ.

19 сентября, в субботу, команда Брайтон на своем домашнем стадионе встретилась с командой Арсенал.



С самого начала матча было видно, что обе команды настроены решительно, и сразу же начались напряженные моменты. Костулас и Гимарайнс могли открыть счет, но не сумели воспользоваться своими возможностями.



Арсенал доминировал в игре, но Брайтон атаковал более настойчиво. На 31-й минуте Паскаль Грос открыл счет, а до окончания первого тайма Костулас увеличил преимущество команды, забив в нижний угол ворот.



Во втором тайме Брайтон продолжил свою удачную игру. Андрес забил третий гол, реализовав угловой. Арсенал не смог организовать эффективную атаку, и команда не сумела забить даже одного гола.



В итоге Брайтон одержал уверенную победу и поднялся на третью строчку в таблице АПЛ.



Статистика матча Брайтон - Арсенал, 5-й тур АПЛ:



Брайтон - Арсенал - 3:0

Голы: Грос, 31, Костулас, 45, Андрес, 57



Ожидаемые голы (xG): 1.33 - 1.48

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 17 - 11

Удары в створ: 5 - 2

Угловые: 5 - 6