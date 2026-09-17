Шахтер обеспечил себе победу в Кубке Украины, разгромив Ольховцы со счетом 3:0, благодаря голам Назарины, Карвальо и Цуканова.

Несмотря на заметное превосходство, игроки Шахтера долгое время не могли забить определяющий гол. Только на 30-й минуте Назарине удалось преодолеть оборону и забить с 30 метров прямым ударом со штрафного.



Ко времени перерыва Шахтер усилил свою позицию. Габриэл Карвальо забил свой дебютный гол за команду, завершив успешную комбинацию своих коллег.



Во втором тайме Шахтер полностью разрушил соперника: Виктор Цуканов, игрок молодежной команды, забил свой первый гол за основной состав. Команда под управлением Турана победила со счетом 3:0 и продвинулась в следующий этап Кубка Украины.



Ольховцы - Шахтер - 0:3

Голы: Назарина, 30, Карвальо, 44, Цуканов, 72



Стоит упомянуть, что бывший игрок Динамо, известный своими скандальными действиями, вернулся в Украину, заключив контракт с клубом УПЛ.