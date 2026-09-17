BBBofC вводит новую весовую категорию в боксе с 2027 года: Light Cruiserweight

Light Cruiserweight - новая весовая категория в боксе, установленная BBBofC, для сокращения разрыва между полутяжелым и первым тяжелым весом.

BBBofC анонсировала создание новой весовой категории в боксе, которая будет занимать промежуточное положение между полутяжелым и первым тяжелым весом.



Новый дивизион, получивший название Light Cruiserweight, будет иметь весовой лимит в 13 стоунов 5 фунтов, или 187 фунтов (84,8 кг). Для сравнения, весовой лимит для полутяжелого веса составляет 175 фунтов (79,4 кг), а для первого тяжелого веса - 200 фунтов (90,7 кг).



Эта инициатива направлена на сокращение существующего разрыва в 25 фунтов (11,3 кг) между указанными весовыми категориями.



BBBofC также подтвердила, что в рамках нового дивизиона будут организовываться соревнования за титулы на уровне Area, English, Celtic и British.



Данное решение британского совета начнет действовать с 1 января 2027 года.



В контексте этого нововведения следует отметить, что боксер Усика показал отличные результаты на Евро-2026, пробившись в 1/8 финала.