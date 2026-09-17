Траоре возвращается в игру: Буркина-Фасо против Бенина и ЦАР в Кубке африканских наций

Траоре готовится к двум ключевым матчам в квалификации Кубка африканских наций против команд Бенина и ЦАР в конце сентября.

Траоре будет участвовать в поддержке своей команды в сентябрьских квалификационных играх Кубка африканских наций.



В последних днях сентября буркинийцам предстоят два решающих матча квалификации. 25 сентября они сойдутся в битве с командой Бенина, а 28 сентября их соперником станет национальная команда Центральноафриканской Республики (ЦАР).



Траоре вновь присоединяется к национальной команде, в которой он последний раз играл в январе этого года на Кубке африканских наций. За все время игры за национальную команду Буркина-Фасо форвард Шахтера провел 31 матч и забил 13 голов.



В текущем сезоне Лассина Траоре успел поучаствовать в трех официальных матчах за Шахтер, но пока не смог забить ни одного гола.



Стоит отметить, что Шахтер без проблем победил Ольховцы и вышел в 1/8 финала Кубка Украины.