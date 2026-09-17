Зубков помогает АЕК укрепить победу в Кубке Греции с рекордным счетом 6:0

Александр Зубков помог АЕК усилить преимущество в матче Кубка Греции, ассистировав в голе на 45+1 минуте.

Украинский футболист Александр Зубков, играющий на позиции вингера за афинский АЕК, активно участвовал во втором туре Кубка Греции, где его команда встречалась с Пансерраикосом.



Зубков был включен в основной состав и сыграл ключевую роль в забитом на 45+1 минуте голе, ассистировав своему коллеге по команде Петросу Манталосу. Этот гол повысил преимущество АЕК до 6:0.





45+1’ Ο Ζούμπκοφ πασάρει στον Μάνταλο μέσα στην περιοχή, αυτός κάνει μια προσποίηση και με πλασέ κάνει το 6-0! #AEKFC #ForzaAekara #GreekCup https://t.co/LsCofyFxX1 — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 17, 2026

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