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Зубков помогает АЕК укрепить победу в Кубке Греции с рекордным счетом 6:0

Александр Зубков помог АЕК усилить преимущество в матче Кубка Греции, ассистировав в голе на 45+1 минуте.
Зубков помогает АЕК укрепить победу в Кубке Греции с рекордным счетом 6:0
Александр Зубков / Getty Images

Украинский футболист Александр Зубков, играющий на позиции вингера за афинский АЕК, активно участвовал во втором туре Кубка Греции, где его команда встречалась с Пансерраикосом.

Зубков был включен в основной состав и сыграл ключевую роль в забитом на 45+1 минуте голе, ассистировав своему коллеге по команде Петросу Манталосу. Этот гол повысил преимущество АЕК до 6:0.



До этого матча в рамках Кубка Греции Зубков уже успел поучаствовать в пяти официальных играх за АЕК, включая квалификацию Лиги чемпионов и национальный чемпионат Греции.

Первый гол Зубкова за АЕК был забит в июле во время товарищеского матча против нидерландской команды Де Графсхап.

Важно отметить, что Зубков перешел в АЕК из турецкого Трабзонспора во время летнего трансферного окна 2026 года. За этот переход греческий клуб заплатил около 4 миллионов евро.

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