Зубков помогает АЕК укрепить победу в Кубке Греции с рекордным счетом 6:0
Александр Зубков помог АЕК усилить преимущество в матче Кубка Греции, ассистировав в голе на 45+1 минуте.
Украинский футболист Александр Зубков, играющий на позиции вингера за афинский АЕК, активно участвовал во втором туре Кубка Греции, где его команда встречалась с Пансерраикосом.
Зубков был включен в основной состав и сыграл ключевую роль в забитом на 45+1 минуте голе, ассистировав своему коллеге по команде Петросу Манталосу. Этот гол повысил преимущество АЕК до 6:0.
45+1’ Ο Ζούμπκοφ πασάρει στον Μάνταλο μέσα στην περιοχή, αυτός κάνει μια προσποίηση και με πλασέ κάνει το 6-0! #AEKFC #ForzaAekara #GreekCup https://t.co/LsCofyFxX1— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 17, 2026
До этого матча в рамках Кубка Греции Зубков уже успел поучаствовать в пяти официальных играх за АЕК, включая квалификацию Лиги чемпионов и национальный чемпионат Греции.
Первый гол Зубкова за АЕК был забит в июле во время товарищеского матча против нидерландской команды Де Графсхап.
Важно отметить, что Зубков перешел в АЕК из турецкого Трабзонспора во время летнего трансферного окна 2026 года. За этот переход греческий клуб заплатил около 4 миллионов евро.
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