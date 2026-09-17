Трубин и Камински - герои победы Бенфики над Миланом в Лиге Европы

Бенфика одержала победу над Миланом в Лиге Европы, а украинский вратарь Трубин проявил лидерские качества.

Главный наставник футбольного клуба Бенфика Марку Силва выразил свои впечатления от победы над Миланом в рамках Лиги Европы и прокомментировал игру украинского вратаря Анатолия Трубина.



В прошлом гостевом матче открытия еврокубка лиссабонская команда обыграла своего противника со счетом 2:0.



"Сейчас легко говорить. Но с первого дня было понятно, что все должно быть именно так. Игроки знали это с самого начала, что мы не можем провести хороший сезон только с 11 футболистами. Я понимаю, что те, кто играет не так много, испытывают определенное недовольство, и мне нравится это недовольство. Оно показывает, что они понимают, в каком клубе находятся.

Это работа, которую обязан выполнять любой серьезный профессионал, несмотря на какое-то недовольство. Трубин старательно и качественно отработал и проявил себя как лидер, когда этого требовала ситуация. А Камински выполнил отличную тактическую работу. Он может играть на фланге и при необходимости перестраиваться в пятерку защитников. Я рад за него, ведь его путь не был простым. Он был решительным и помогал команде как с мячом, так и без него", - приводит слова Силвы A Bola.

