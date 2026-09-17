Яремчук забивает победный гол для Олимпиакоса в матче Лиги Европы

Яремчук забил победный гол в матче с Ягеллонией, помогая Олимпиакосу одержать победу на домашнем стадионе.

Украинский нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук поделился своими чувствами после того, как забил свой первый гол в этом сезоне в матче против Ягеллонии в рамках Лиги Европы.



Олимпиакос вчера на своем домашнем стадионе обыграл Ягеллонию со счетом 2:1, а Яремчук забил победный гол на 84-й минуте.



"Очень рад снова играть перед этими невероятными болельщиками. Рад вернуться и снова приносить пользу Олимпиакосу.

Это лето принесло немало сложных моментов, но я никогда не терял своей страсти и любви к футболу.

Я всегда буду отдавать все ради людей, которые рядом со мной, и тех, кто меня поддерживает, несмотря ни на что. Этот период также показал мне, кто был по-настоящему искренним и кто оставался рядом, когда было нелегко. И я никогда этого не забуду.

Впереди еще много работы. Остаемся едиными, боремся вместе и продолжаем двигаться вперед. Вперед, Олимпиакос!" - написал Яремчук в Instagram.