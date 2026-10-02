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Германия одерживает первую победу под руководством Клоппа, обыграв Сербию 2:0

Германия одерживает победу над Сербией в Лиге наций УЕФА, обеспечивая первую победу под руководством Юргена Клоппа.
Германия одерживает первую победу под руководством Клоппа, обыграв Сербию 2:0
Юрген Клопп / Getty Images

С самого начала игры Германия приняла активную позицию, создавая несколько опасных моментов. На 39-й минуте хозяева взяли ведение, когда после удара Флориана Вирца мяч отскочил от штанги и Том Бишоф первым дошел до него и отправил в ворота - 1:0.

После перерыва германская команда продолжила контролировать игру. На 61-й минуте Вирц увеличил преимущество хозяев, забив после паса от Максимилиана Миттельштедта - 2:0.

Сербия не смогла восстановиться после двух пропущенных мячей.

Так, Германия заслужила свою первую победу под руководством Юргена Клоппа. Ранее команда сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и уступила Греции (0:1).

Лига наций УЕФА, Лига A, 3-й тур

Германия - Сербия - 2:0 (1:0)

Голы:
1:0 - Бишоф, 39
2:0 - Вирц, 61

В связи с этим, следует упомянуть, что Миколенко покинул тренировочный лагерь сборной Украины.

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