Бой века без реванша: Эдди Хирн о поединке Джошуа против Фьюри

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Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что в контракте на предстоящий матч с Тайсоном Фьюри не предусмотрена возможность реванша.



Хирн, который представляет интересы Джошуа, считает, что если первый бой будет захватывающим и напряженным, боксеры могут захотеть устроить повторный поединок.

Слова Хирна приводит Sky Sports:

Никакого пункта о реванше нет и быть не могло. Это единичный бой, разовое противостояние. Однако, если хотите, в случае если это будет сногсшибательный экшн, я уверен, они повторят это вновь. Но наше общее настроение на бой - один, и на этом все. Это значит появиться там, где надо, надавать этому парню как следует - и двигаться дальше.

В этом бою может случиться так, что оба парня могут оказаться на настиле, но ими движет такое отчаянное стремление победить, что можно быть уверенным на все сто, что они будут метаться по рингу, будут ухищряться в своих поползновениях, но так, чтобы выиграть бой.