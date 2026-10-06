Франция и Италия одерживают победы в Лиге наций: Бельгия и Турция падают

Франция одержала победу над Бельгией, а Италия обыграла Турцию в матчах группы 1 Дивизиона А Лиги наций.

В понедельник, 5 октября, прошли матчи в группе 1 Дивизиона А Лиги наций. Франция на своем стадионе встречалась с Бельгией, а Италия боролась с Турцией.



Французская команда в домашнем матче против Бельгии продемонстрировала упорство и одолела соперника. Бельгийцы открыли счет ближе к концу первого тайма благодаря Доди Лукебакио и удерживали незначительное преимущество до 77-й минуты.



Тем не менее, команда под управлением Зинедина Зидана смогла изменить ситуацию в свою пользу и разбить противника. Сначала Дезире Дуэ сравнял счет, а на 81-й минуте Райан Шерки вывел Францию вперед. В завершение матча Майкл Олисе забил два гола, разрушив надежды бельгийцев.



В другой игре группы итальянская сборная второй раз в этом сезоне Лиги наций одержала победу над Турцией. Итальянцы, под руководством Роберто Манчини, закончили первый тайм, ведя в счете благодаря голу Джанлуки Скамакки, но на 61-й минуте турки сравняли счет благодаря Догухану Шимширу. Однако уже через три минуты Риккардо Калафьори вернул преимущество итальянцам, а ближе к концу матча Франческо Пио Эспозито усилил победу.



После четырех раундов в группе А1 Франция лидирует, набрав десять очков. Италия занимает вторую позицию с семью очками, а Бельгия следует за ней с шестью баллами. Турция проиграла все свои четыре матча.



Статистика матча Франция - Бельгия 4-го тура Лиги наций



Франция - Бельгия - 4:1



Голы: Дуэ, 77, Шерки, 81, Олисе, 88, 90+1 - Лукебакио, 35



Ожидаемые голы (xG): 2.00 - 0.59

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 23 - 5

Удары в створ: 8 - 2

Угловые: 9 - 2

Фолы: 4 - 8

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Статистика матча Италия - Турция 4-го тура Лиги нацийИталия - Турция - 3:1Голы: Скамакка, 26, Калафьори, 64, Ф. Эспозито, 87 - Шимшир, 61Ожидаемые голы (xG): 1.84 - 1.26Владение мячом: 45% - 55%Удары: 15 - 14Удары в створ: 6 - 5Угловые: 3 - 9Фолы: 11 - 9