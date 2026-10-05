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Украина уступает Венгрии в напряженном матче четвертого раунда Лиги наций

Украина проиграла Венгрии в напряженном матче Лиги наций, несмотря на агрессивные атаки и преимущество в владении мячом.
Украина уступает Венгрии в напряженном матче четвертого раунда Лиги наций
Украина - Венгрия / Getty Images

В понедельник, 5 октября, прошел четвертый раунд Лиги наций, где встретились на поле команды Украины и Венгрии.

Первый тайм матча был наполнен напряжением, аналогичным предыдущей встрече этих команд. Тем не менее, украинская команда демонстрировала большую агрессию в своих атаках.

Очеретько и Пономаренко не сумели воспользоваться своими прекрасными шансами, и на этом первый тайм закончился.

С началом второго тайма Венгрия усилила свои действия. На 52-й минуте Тот открыл счет, который не менялся до 82-й минуты.

Угловой удар дал украинской команде возможность сравнять счет, но в ответной атаке Венгрия вновь вышла вперед и сохранила преимущество.

Статистика матча Украина - Венгрия в рамках четвертого раунда Лиги наций

Украина - Венгрия - 1:2
Голы: Яремчук, 82 - Тот, 52, Чингер, 85

Ожидаемые голы (xG): 1.55 - 1.28
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 16 - 10
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 5 - 4
Фолы: 10 - 13

Составы команд:

Украина: Трубин - Крупский, Забарный, Сарапий, Мыхавко - Цыганков, Очеретько (Пихаленок, 70), Назарина (Варфоломеев, 86), Велетень (Хлань, 60) - Пономаренко (Яремчук, 60), Краснопир (Ванат, 60).

Венгрия: Б. Тот - Ошват, Орбан, Чингер, Виталиш - Шефер (Р. Тот, 72), Собослаи (Чонгваи, 87) - Лукач (Юрек, 61), А. Тот (Т. Сюч, 61), Нод - М. Тот (Солои, 72).

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