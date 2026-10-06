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Снигур завершает путь на WTA 1000 в Пекине, уступив представительнице топ-5

Снигур завершила участие в турнире WTA 1000, установив личный рекорд и демонстрируя отличную игру, несмотря на поражение от Андреевой.
Снигур завершает путь на WTA 1000 в Пекине, уступив представительнице топ-5
Дарья Снигур / Getty Images

Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила свой путь на турнире WTA 1000 в Пекине, уступив в 1/8 финала пятому номеру мирового рейтинга Мирре Андреевой со счетом 2:6, 2:6. Игра продолжалась 62 минуты.

Турнир China Open, WTA 1000, проходит на хардовых кортах в Пекине.

Четвертый этап соревнований (1/8 финала) прошел 6 октября.

Встреча между Дарьей Снигур (Украина) и Миррой Андреевой (нейтральная, 4) завершилась со счетом 2:6, 2:6.

Снигур установила свой личный рекорд, впервые в своей карьере пробившись в 1/8 финала турнира категории WTA 1000. Ранее ее наивысшим достижением на подобных соревнованиях был второй круг в этом году в Мадриде, где она в апреле также проиграла топ-5 игроку - Иге Швентек.

Снигур продемонстрировала отличную игру на пекинском турнире: в первом раунде она обыграла польку Катажину Каву, во втором - итальянку Жасмин Паолини, на тот момент занимавшую 20-е место в рейтинге, а в третьем за 48 минут разгромила австралийку Тайлу Престон со счетом 6:1, 6:0.

В одиночном разряде турнира в Пекине продолжает участие Элина Свитолина. Лучшая теннисистка Украины проведет свой матч 1/8 финала в среду, 7 октября.

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