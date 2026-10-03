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Джошуа обещает нокаутировать Фьюри до 10-го раунда в предстоящем бою

"Уверен в победе за 10 раундов": Джошуа делится ожиданиями от боя с Фьюри.
Джошуа обещает нокаутировать Фьюри до 10-го раунда в предстоящем бою
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

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Энтони Джошуа, бывший обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе, поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с Тайсоном Фьюри.

Джошуа, родом из Великобритании, уверен в своем превосходстве над соотечественником и предполагает, что бой не дойдет до финального гонга.

Слова Джошуа приводит The Ring:

Можете даже не сомневаться, что я поставил себе за цель покончить с боем как можно раньше. В боксе времени мешкать нет. Мне предоставляется определенное количество времени для выполнения своей работы, и я должен непременно уложиться в срок.

Чтобы этот бой вызвал восторг у публики, я должен выйти на ринг, полон решимости и желания сделать именно то, к чему лежит моя душа. И уж если говорить о моих сильных сторонах, то это умение укладывать соперников на канвас. Уверен на все сто, что с этим у меня дело ладится. Я разберусь с ним в течение десяти раундов.

Поединок между Фьюри и Джошуа намечен на 11 декабря на арене Principality в Кардиффе, Уэльс, и в нем будет разыгран титул WBA Super.

Ранее Фьюри и Джошуа впервые встретились глаза в глаза перед боем.

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