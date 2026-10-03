Тайсон Фьюри: Джошуа не представляет для меня угрозы

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Британский боксер и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил свои ожидания от предстоящего боя с Энтони Джошуа.



Фьюри уверен, что его соперник не представляет для него угрозы.

Слова Фьюри приводит The Ring:

Я все еще продолжаю оставаться одним из лучших супертяжеловесов в мире. Я в отличной форме. Со мной в общем и целом все в порядке. Если бы я считал, что уже не тот, что раньше, зачем мне вообще тогда выходить на ринг и боксировать? Чтобы меня били всякие тюфяки, которые никогда не одолели бы меня, будь я на своем пике? Если бы я так думал, зачем мне тогда всем этим вообще заниматься?

Я непременно разнесу в пух и прах и Энтони Джошуа, да и других супертяжеловесов, даже в свои 38 лет и несмотря на то, что свой пик я якобы уже прошел. Я передвигаюсь все так же быстро, провожу такое же количество раундов и в спаррингах действую еще мощнее, чем когда-либо раньше.

Я дрался с самыми мощными нокаутерами в истории бокса: трижды - с Деонтеем Уайлдером, выходил на бой против Владимира Кличко. Джошуа - панчер несколько иного типа, его конек - брать нахрапом. И в нем нет ничего такого, что могло бы меня устрашить. Так что почему это я должен испытывать какое-либо беспокойство из-за него? Я дрался с боксерами еще сильнее, чем он, так что я его уложу. Его деньки уже сочтены, впрочем, как и мои, но я готов броситься в бой с кулаками, а он, по-моему, нет.