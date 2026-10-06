Безумный камбэк в Кубке Украины: Чернигов перевернул игру с 0:2 на 4:2
Встреча, которая изначально должна была состояться 17 сентября, была перенесена из-за продолжительной воздушной тревоги. 6 октября команды вновь столкнулись с задержкой по той же причине, однако матч в Тростянце все же состоялся.
Хозяева поля начали матч с уверенностью и к половине первого тайма уже вели со счетом 2:0. Руслан Буряк открыл счет на 23-й минуте, а на 36-й минуте забил еще один мяч.
После перерыва, на 46-й минуте, Максим Шумило сократил отставание, после чего гостевая команда забила еще три мяча. Андрей Новиков забил на 76-й и 83-й минутах, а Денис Безбородько установил окончательный счет матча на 90+3-й минуте - 4:2.
В результате Чернигов присоединился к другим командам, вышедшим в 1/8 финала, и в следующем раунде встретится с Эпицентром. Матчи 1/8 финала запланированы на 27-29 октября.
Кубок Украины. 1/16 финала
Тростянец - Чернигов - 2:4 (2:0)
Голы: Буряк, 23, 36 - Шумило, 46, Новиков, 76, 83, Безбородько, 90+3.
Стоит отметить, что ФИФА наложила трансферный запрет на клуб УПЛ.