Голкипер Эвертона Пикфорд ожидает суда за нарушение ПДД

Пикфорд признал вину в нарушении ПДД, но требует судебного разбирательства с целью предоставления оправдательных доказательств.

Джордан Пикфорд, голкипер Эвертона и английской национальной команды, ожидает судебного разбирательства, как сообщает The Athletic.



Инцидент, который вызвал эту ситуацию, имел место в Натсфорде в апреле этого года. Пикфорд, управляя своим Lamborghini Urus, игнорировал дорожные знаки и едва не стал участником аварии.



Попытка полиции остановить футболиста, даже с удвоением допустимой скорости на этом участке, оказалась безуспешной.



В итоге Пикфорд самостоятельно остановил автомобиль, после чего был составлен протокол за нарушение правил дорожного движения - вождение без должной осторожности и внимания.



Пикфорд признал свою вину в письменной форме, но потребовал судебного разбирательства, во время которого он намерен предоставить доказательства, которые могут уменьшить его вину.