Новак Джокович - чемпион ATP 500 в Пекине: победа через дисквалификацию и сдачу

Джокович стал чемпионом ATP 500 в Пекине, не завершив до конца ни одного из двух последних матчей.

Сербский теннисист Новак Джокович завоевал победу на турнире ATP 500, который прошел в Пекине.



Стоит упомянуть, что в полуфинале Джокович встретился с Даниилом Медведевым, но матч был прерван из-за дисквалификации последнего.



В решающем матче Джокович сыграл против Алекса де Минора из Австралии. Первый сет завершился в пользу Джоковича после тай-брейка, после чего де Минор взял медицинскую паузу.



Во втором сете австралийский теннисист вернулся на корт с бинтованным бедром и после первого гейма решил прекратить матч.



В итоге Джокович стал чемпионом турнира, не завершив до конца ни одного из двух последних матчей.



Также следует добавить, что Александра Олейникова успешно стартовала на турнире в Сучжоу.