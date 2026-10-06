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Новак Джокович - чемпион ATP 500 в Пекине: победа через дисквалификацию и сдачу

Джокович стал чемпионом ATP 500 в Пекине, не завершив до конца ни одного из двух последних матчей.
Новак Джокович - чемпион ATP 500 в Пекине: победа через дисквалификацию и сдачу
Новак Джокович / Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович завоевал победу на турнире ATP 500, который прошел в Пекине.

Стоит упомянуть, что в полуфинале Джокович встретился с Даниилом Медведевым, но матч был прерван из-за дисквалификации последнего.

В решающем матче Джокович сыграл против Алекса де Минора из Австралии. Первый сет завершился в пользу Джоковича после тай-брейка, после чего де Минор взял медицинскую паузу.

Во втором сете австралийский теннисист вернулся на корт с бинтованным бедром и после первого гейма решил прекратить матч.

В итоге Джокович стал чемпионом турнира, не завершив до конца ни одного из двух последних матчей.

Также следует добавить, что Александра Олейникова успешно стартовала на турнире в Сучжоу.

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