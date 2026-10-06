Формула-1 в Африке: новый этап гонок в Руанде к 2030 году
Формула-1 расширяет географию: новый этап планируется в Африке, Руанда станет хозяйкой гонки в 2030 году.
Как сообщает RacingNews365, Формула-1 пришла к согласию о создании нового этапа на территории Африки.
Важно подчеркнуть, что Формула-1 долгое время стремится к мировому распространению, охватывая все континенты, и в этом контексте Африка занимает центральное место.
Инсайдеры из организации утверждают, что договор о проведении этапа в Руанде в 2030 году уже оформлен, хотя официальное заявление об этом еще предстоит.
В данный момент в окрестностях Кигали идет строительство нового автодрома под управлением компании, во главе которой стоит бывший гонщик Формулы-1 Алекс Вурц.
Было также указано, что в 2030 году в календаре гонок предвидится еще одно существенное изменение.
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