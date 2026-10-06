Боксерский бой отменен: не достигнута цель в 12 тыс. платных трансляций

Поединок отменен из-за недостатка проданных платных трансляций, несмотря на ожидания организаторов. Все приобретенные PPV будут полностью возмещены.

Боксерский поединок, который должен был произойти на выходных между 61-летним американцем и боксером из Нигерии, был отменен из-за нестандартного требования, предъявленного организаторами. Бой мог бы пройти, если бы было продано 12 тысяч платных трансляций (PPV), но этот целевой показатель не был достигнут.

На Prizefighting.tv заявили:

Любителям бокса была предоставлена возможность самим решить, нужен ли этот бой. Судя по их реакции, они не в особом восторге от этого. Что ж, мы с уважением относимся к подобному решению.

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Все фанаты, которые успели приобрести PPV, получат полное возмещение средств.Макколл, теперь 61-летний, возобновил свою профессиональную карьеру после пятилетнего перерыва в 2024 году. С тех пор он провел три боя. В прошлом американец был обладателем титула чемпиона мира WBC в тяжелом весе и был известен своим нокаутом над Ленноксом Льюисом.Макколл пока не планирует завершать свою карьеру. Его следующий бой может произойти 3 ноября против американского боксера Джереми Уильямса.