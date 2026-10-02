Тайсон Фьюри готов к продолжению серии боев с Усиком после поединка с Джошуа

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Тайсон Фьюри, бывший обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе, выразил готовность к серии боев с Александром Усиком, экс-чемпионом в этом же дивизионе, после предстоящего матча с Энтони Джошуа.



Фьюри, профессиональный боксер из Великобритании, уверен в своем будущем триумфе над Джошуа и намерен снова сразиться с Усиком в ринге.

Фьюри, цитируемый Bad Left Hook, говорит:

Очевидно же, что у меня было три хороших боя с Уайлдером, тогда как для того, чтобы получить согласие на поединок с Джошуа понадобилось целых 10 лет, и он пока еще даже не состоялся. После того как я одолею этого ушлепка, я хочу заиметь трилогию, еще одну трилогию, но уже с другим - с этим Кроликом, светящим зубами, которого я, по моему мнению, победил дважды. Я хочу провести этот бой в США, в Мэдисон-сквер-гарден, на культовой, легендарной арене, и хочу в третий раз выйти драться с ним и вернуть все, что потерял.

Безусловно, бой с Джошуа для меня не больше, чем разминочный бой. Исходя из моих боксерских способностей, он должен стать для меня доступной боксерской грушей. Нужно как следует взяться за него, нокаутировать, а потом двигаться дальше, уже к следующему бою.