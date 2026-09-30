Фьюри и Джошуа: супертяжи встретятся на ринге 11 декабря

Британские боксеры Фьюри и Джошуа встретятся на ринге 11 декабря в Уэльсе, бой будет транслироваться на Netflix.

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Бывшие обладатели титула чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 КО), несмотря на предыдущие разногласия по поводу организации поединка, все же встретятся на ринге.



Эти британские боксеры сразятся 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе, Уэльс. Чемпион этого боя получит титул WBA Super.



Бой будет транслироваться в реальном времени на Netflix.



Первое прямое столкновение Фьюри и Джошуа перед предстоящим поединком состоялось в среду, 30 сентября, на совместной пресс-конференции в Лондоне.



После пресс-конференции боксеры устроили традиционную дуэль взглядов. Оба атлета, столкнувшись лицом к лицу, были в хорошем настроении, обменялись несколькими словами, а Джошуа даже пощекотал своего противника.





THE FACE-OFF WE ALL WAITED FOR 👀 The INTENSE first face-off between Tyson Fury and Anthony Joshua 😤 #FuryJoshua | Dec 11th | Live only on Netflix 🥊 https://t.co/EYKe14Y0BE — Ring Magazine (@ringmagazine) September 30, 2026

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