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Фьюри и Джошуа: супертяжи встретятся на ринге 11 декабря

Британские боксеры Фьюри и Джошуа встретятся на ринге 11 декабря в Уэльсе, бой будет транслироваться на Netflix.
Фьюри и Джошуа: супертяжи встретятся на ринге 11 декабря
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

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Бывшие обладатели титула чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 КО), несмотря на предыдущие разногласия по поводу организации поединка, все же встретятся на ринге.

Эти британские боксеры сразятся 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе, Уэльс. Чемпион этого боя получит титул WBA Super.

Бой будет транслироваться в реальном времени на Netflix.

Первое прямое столкновение Фьюри и Джошуа перед предстоящим поединком состоялось в среду, 30 сентября, на совместной пресс-конференции в Лондоне.

После пресс-конференции боксеры устроили традиционную дуэль взглядов. Оба атлета, столкнувшись лицом к лицу, были в хорошем настроении, обменялись несколькими словами, а Джошуа даже пощекотал своего противника.



Ранее стало известно, что промоутер Фьюри уточнил, предусмотрен ли реванш в контракте на бой с Джошуа.

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