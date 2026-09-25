Бой Фьюри против Джошуа: реванш не предусмотрен, но возможен

Уоррен подтвердил отсутствие пункта о реванше в контракте на бой Фьюри против Джошуа, но не исключил возможность повторного поединка.

Менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен высказался по поводу официального заявления о предстоящем бое против Энтони Джошуа.



Уоррен, который представляет британского боксера, подтвердил, что в договоре реванш не предусмотрен, однако, в случае равной борьбы в первом бою, стороны могут договориться о повторном поединке.



"Пункта о реванше нет. Как минимум пока что. Давайте посмотрим, как пройдет бой. Думаю, что получится яркая схватка. Ведь между ними столько истории и столько стоит на кону. Это боьшой бой. Уверен, что если оно того будет стоить, то они сделают это еще раз. Тем не менее я считаю Тайсона явным фаворитом.

Думаю, что если бой не получится конкурентным, то проигравшего мы больше в ринге не увидим. Если же бой будет близким, уверен, мы увидим реванш", - заявил Уоррен в интервью talkSPORT Boxing.



Поединок между Фьюри и Джошуа намечен на 11 декабря в Кардиффе, Уэльс, на стадионе Principality.



Ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа будут сражаться за титул WBA Super в их грядущем бою.