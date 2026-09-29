Испания разгромила Хорватию 4:1, Ямаль забил дважды

Испания одержала победу над Хорватией со счетом 4:1, забив четыре гола, включая два от Ламина Ямаля.

Испания начала матч с Хорватией с гола Ламина Ямаля, забитого на второй минуте с подхода к штрафной.



Хорватия смогла сравнять счет благодаря Диону Беле, однако Испания быстро вернула себе лидерство. Марк Пубиль забил второй гол для Испании после ассиста Ямаля, который после перерыва увеличил счет, забив свой второй гол в матче.



Нико Уильямс на 89-й минуте установил итоговый счет матча, забив четвертый гол для Испании.



Итоговый счет встречи Испания - Хорватия составил 4:1.



Голы забивали: Ямаль (2-я и 63-я минуты), Пубиль (31-я минута), Уильямс (89-я минута) - Беле (28-я минута).



После этого матча Испания набрала три очка и заняла первое место в своей группе.



Во время одновременно проходившего матча между Финляндией и Беларусью финны устроили необычную акцию.