Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа: дата боксерского поединка наконец утверждена!
Британские тяжеловесы Фьюри и Джошуа наконец-то встретятся на ринге: ожидаемое событие состоится 11 декабря 2026 года на стадионе Принципалити в Кардиффе.
Турки Аль аш-Шейх подтвердил официальное объявление даты боксерского поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
Важно отметить, что эти британские тяжеловесы давно стремились сразиться на ринге.
Несмотря на множество препятствий, которые препятствовали окончательному утверждению боя, было заключено соглашение о его проведении на стадионе Принципалити в Кардиффе.
Предполагается, что ключевое боксерское событие 2026 года состоится 11 декабря. Бой будет транслироваться на платформе Netflix.
Также было упомянуто, что Джошуа возобновил работу с Беном Дэвисоном.
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