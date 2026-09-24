Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа: дата боксерского поединка наконец утверждена!

Британские тяжеловесы Фьюри и Джошуа наконец-то встретятся на ринге: ожидаемое событие состоится 11 декабря 2026 года на стадионе Принципалити в Кардиффе.

Турки Аль аш-Шейх подтвердил официальное объявление даты боксерского поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.



Важно отметить, что эти британские тяжеловесы давно стремились сразиться на ринге.



Несмотря на множество препятствий, которые препятствовали окончательному утверждению боя, было заключено соглашение о его проведении на стадионе Принципалити в Кардиффе.



Предполагается, что ключевое боксерское событие 2026 года состоится 11 декабря. Бой будет транслироваться на платформе Netflix.



Также было упомянуто, что Джошуа возобновил работу с Беном Дэвисоном.