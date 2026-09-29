Джилардино возглавляет Парму: возвращение легенды на тренерский мостик

Джилардино, бывший игрок Пармы, возвращается в клуб в качестве главного тренера до конца сезона с возможностью продления контракта.

В воскресенье, после ухода Карлоса Куэсты, Джилардино был назначен главным тренером Пармы - футбольного клуба, занимающего 15-ю строчку в таблице Серии А с набранными 4 очками после пяти игр.



44-летний Джилардино возвращается в команду, за которую он выступал в период с 2002 по 2005 годы.



Согласно новому контракту, Джилардино будет работать с командой до конца текущего сезона, с возможностью продления сотрудничества на следующие два года.



Во время своей игровой карьеры Джилардино провел в Парме три сезона, забив 50 голов в 96 матчах Серии А и став одним из ведущих игроков команды. После успешного выступления в Парме он перешел в Милан и Фиорентину. В 2006 году стал чемпионом мира в составе сборной Италии.



Джилардино уже имеет опыт работы тренером в таких командах, как Сиена, Дженоа и Пиза. Однако после неудачного сезона он был уволен из последней команды.



Ожидается, что Джилардино впервые выйдет на поле в качестве тренера Пармы в сложном матче против Интера после международной паузы. Матч запланирован на 10 октября.



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