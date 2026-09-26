Росси о горьком поражении от Украины: Мы создавали шансы, но не реализовали их

Наставник венгерской футбольной сборной Марко Росси поделился своими мыслями после поражения от Украины в матче Лиги наций, где счет составил 0:1.



Росси не скрывал своего разочарования после игры, где его команда не смогла реализовать свои возможности.

Официальный сайт Венгерской футбольной федерации цитирует Росси:

Такой он, футбол, увы и ах. Если команда путается в моментах и пропускает гол, ей просто не выиграть матч. С какой стороны ни подойди к анализу проведенной игры, поражения мы однозначно не заслуживали. Нами было создано больше моментов, чем у нашего соперника, но ни одного из них мы не реализовали и в конечном счете потерпели поражение. На счету украинцев была одна-единственная возможность, в первом тайме, и они сумели ею воспользоваться.

Удача не благоволила нам во время чемпионата Европы, и в этот раз нам этого снова не удалось избежать. Имеется повествование о том, что Наполеон выбирал, кого назначить генералом, не на основе знания стратегии, а исходя из того, насколько кандидат был успешен. Нам в этом плане никак не везет на протяжении уже двух лет.

Конечно, без ошибок не обошлось, но все придерживались плана на игру; ни к нашему настрою, ни к нашей самоотдаче на поле претензий нет. Во втором тайме мы предпринимали все, что только можно было, чтобы сравнять счет, но нам просто-напросто забить не удалось.

Что касается перспектив на будущее, то сейчас для нас самое главное - это восстановиться перед матчем с Северной Ирландией. В отличие от нас, нашему следующему сопернику повезло: грузины не реализовали пенальти, а североирландцы выиграли матч благодаря голу, забитому в самой концовке.