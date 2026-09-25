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Фьюри и Джошуа в битве за титул WBA Super: Гассиев ожидает своего шанса

Фьюри и Джошуа сразятся за титул WBA Super, а Мурат Гассиев вернется к статусу второго чемпиона после их боя, сообщает Майк Коппинджер.
Фьюри и Джошуа в битве за титул WBA Super: Гассиев ожидает своего шанса
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывшие обладатели мирового титула в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа встретятся на ринге в следующем поединке за чемпионский титул.

Как сообщил журналист Майк Коппинджер, Всемирная боксерская ассоциация наделила этот бой статусом WBA Super.

В то же время, Мурат Гассиев, который получил повышение после отказа Александра Усика от своих титулов, после боя между Фьюри и Джошуа вернется к статусу второго чемпиона организации, обладая регулярным титулом.

"The Ring узнал, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подерутся за пояс WBA Super в супертяжелом весе. Фьюри и Эй Джей будут бороться за возвращение титула в супертяжелом весе. Усик остается чемпионом The Ring, в то время как Мурат Гассиев в данный момент владеет регулярным титулом WBA в супертяжелом весе", - написал Коппинджер в социальной сети Х.

Отметим, что поединок между Фьюри и Джошуа намечен на 11 декабря в Кардиффе, Уэльс, на стадионе Principality.

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