Фьюри и Джошуа: старт промо-кампании боя 30 сентября в Лондоне

Фьюри и Джошуа впервые выступят вместе на пресс-конференции, открывающей промо-кампанию их предстоящего боя, несмотря на предыдущие разногласия.

Как сообщает talkSPORT, совместная пресс-конференция британских боксеров-супертяжей Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа пройдет в Лондоне 30 сентября.



Ожидается, что это будет первое публичное выступление Фьюри и Джошуа вместе, которое откроет официальную промо-кампанию их предстоящего поединка. По данным talkSPORT, событие начнется в 18:00 по британскому времени.



Бой между Фьюри и Джошуа намечен на 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе. В ходе боя боксеры будут драться за вакантный титул WBA Super в тяжелом весе. Это станет первым профессиональным состязанием между Фьюри и Джошуа.



Пресс-конференция состоится вскоре после того, как возникли разногласия по поводу организации боя. Фьюри ранее утверждал, что его поединок с Джошуа столкнулся с препятствиями из-за споров между промоутерами, включая вопросы организации мероприятия и промоутерских прав. Тем не менее, подготовка к бою продолжается согласно расписанию.