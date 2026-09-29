Алонсо продолжит карьеру в Aston Martin: Автогонки - моя жизнь

Алонсо продолжит карьеру в Aston Martin, уверен в потенциале команды и своих возможностях выступать на высоком уровне.

Испанский гонщик Алонсо подтвердил свое решение продолжить профессиональную карьеру после глубокого размышления.

Алонсо поделился:

Я очень рад подписать новый контракт с Aston Martin Aramco. Я не спешил с этим решением, но гонки - это моя жизнь и моя страсть. Я знаю, что у меня по-прежнему есть скорость и решимость выступать на самом высоком уровне.

Двукратный чемпион мира Алонсо также выразил уверенность в потенциале своей команды.

Он добавил:

Я действительно верю в то, что мы строим. У нас сильное руководство, невероятные люди, партнеры и инфраструктура. Я с нетерпением жду возможности создавать новые воспоминания на трассе.

Стролл, с другой стороны, выразил полную уверенность в будущем Aston Martin.

Канадский гонщик заявил:

Я очень рад продолжить выступать за Aston Martin Aramco в долгосрочной перспективе. Я был частью этого пути с самого начала и верю, что у нас есть ресурсы и люди, способные превратить команду в победителя.

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