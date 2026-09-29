Алонсо продолжит карьеру в Aston Martin: Автогонки - моя жизнь
Испанский гонщик Алонсо подтвердил свое решение продолжить профессиональную карьеру после глубокого размышления.
Алонсо поделился:
Я очень рад подписать новый контракт с Aston Martin Aramco. Я не спешил с этим решением, но гонки - это моя жизнь и моя страсть. Я знаю, что у меня по-прежнему есть скорость и решимость выступать на самом высоком уровне.
Двукратный чемпион мира Алонсо также выразил уверенность в потенциале своей команды.
Он добавил:
Я действительно верю в то, что мы строим. У нас сильное руководство, невероятные люди, партнеры и инфраструктура. Я с нетерпением жду возможности создавать новые воспоминания на трассе.
Стролл, с другой стороны, выразил полную уверенность в будущем Aston Martin.
Канадский гонщик заявил:
Я очень рад продолжить выступать за Aston Martin Aramco в долгосрочной перспективе. Я был частью этого пути с самого начала и верю, что у нас есть ресурсы и люди, способные превратить команду в победителя.
Алонсо является членом Aston Martin с 2023 года, а Стролл представляет команду с 2019 года. В Aston Martin ожидают, что опыт обоих пилотов поможет команде достичь прогресса в ближайшие годы.
Тем временем, в Формуле-1 планируют увеличить количество пит-стопов.