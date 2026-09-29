Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Хргович: Джошуа потерял уверенность, и его тренировки бессмысленны

Хргович: Джошуа потерял уверенность, и его психическое состояние не на высоте, даже лучшие тренеры не помогут, если он не верит в себя.
Хргович: Джошуа потерял уверенность, и его тренировки бессмысленны
Филип Хргович / Getty Images

Хргович высказал сомнения относительно того, сможет ли новый наставник помочь британскому боксеру.

Хргович выразил свою точку зрения:

Джошуа сменил тренеров уже с 20. И дело даже не в тренерах. Он слишком все усложняет, я так думаю. Уверенности в нем поубавилось, и сейчас его психологическое состояние подупало.



Боксер из Хорватии утверждает, что даже работа с тренерами высшего уровня не поможет, если Джошуа не верит в свои способности.

Чемпион IBF подчеркнул:

И даже если он будет работать с Эмануэлем Стюардом, или с любым другим величайшим тренером, или пусть даже со всеми сразу, это не поможет, если он не будет верить в себя.



Хргович также предположил, что финансовый фактор является одной из причин, по которой Джошуа продолжает выходить на ринг.

Боксер отметил:

Он проводит этот большой бой, исходя из финансовых причин. Но после этого поединка ему все-таки стоит завершить карьеру.



После последнего боя Джошуа Хргович не видит для него множество возможностей в битве с Фьюри.

Один удар, бывает, решает все. Но если посмотреть на то, каким был его последний бой...



Бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа запланирован на 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе. Официально бой объявлен как поединок за титул WBA Super.

Хргович в августе стал обладателем титула IBF, победив Мозеса Итауму техническим нокаутом в девятом раунде.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости