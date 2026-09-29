Хргович: Джошуа потерял уверенность, и его тренировки бессмысленны
Хргович: Джошуа потерял уверенность, и его психическое состояние не на высоте, даже лучшие тренеры не помогут, если он не верит в себя.
Хргович высказал сомнения относительно того, сможет ли новый наставник помочь британскому боксеру.
Хргович выразил свою точку зрения:
Джошуа сменил тренеров уже с 20. И дело даже не в тренерах. Он слишком все усложняет, я так думаю. Уверенности в нем поубавилось, и сейчас его психологическое состояние подупало.
Боксер из Хорватии утверждает, что даже работа с тренерами высшего уровня не поможет, если Джошуа не верит в свои способности.
Чемпион IBF подчеркнул:
И даже если он будет работать с Эмануэлем Стюардом, или с любым другим величайшим тренером, или пусть даже со всеми сразу, это не поможет, если он не будет верить в себя.
Хргович также предположил, что финансовый фактор является одной из причин, по которой Джошуа продолжает выходить на ринг.
Боксер отметил:
Он проводит этот большой бой, исходя из финансовых причин. Но после этого поединка ему все-таки стоит завершить карьеру.
После последнего боя Джошуа Хргович не видит для него множество возможностей в битве с Фьюри.
Один удар, бывает, решает все. Но если посмотреть на то, каким был его последний бой...
Бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа запланирован на 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе. Официально бой объявлен как поединок за титул WBA Super.
Хргович в августе стал обладателем титула IBF, победив Мозеса Итауму техническим нокаутом в девятом раунде.
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