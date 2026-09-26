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Украина одерживает победу над Венгрией в стартовом матче Лиги наций

Украина одерживает победу над Венгрией в стартовом матче Лиги наций, несмотря на удаление игрока и напряженную игру во втором тайме.
Украина одерживает победу над Венгрией в стартовом матче Лиги наций
Венгрия - Украина / Getty Images

В пятницу, 25 сентября, украинская и венгерская национальные команды встретились на старте Лиги наций.

Матч начался без особых всплесков активности, но уже на 10-й минуте венгры были близки к тому, чтобы открыть счет, однако мяч ударился о перекладину.

Основной угрозой для украинцев был Собослай, которого они старались держать на коротком поводке. В итоге Венгрия создала всего одну дополнительную возможность для гола, в то время как Украина прорвалась вперед.

Судаков сделал отличную передачу Сикану, который оказался совершенно свободным в штрафной и без проблем забил гол.

Во втором тайме игра была напряженной, но Украина создавала больше шансов для гола, хотя и не смогла реализовать ни одного из них. Матч завершился массовым столкновением между командами после того, как Назаренко был удален за грубое нарушение.

Несмотря на то, что оставалась в меньшинстве, Украина сумела сохранить победу в первом матче нового сезона Лиги наций.

Статистика матча Венгрия - Украина 1-го тура Лиги наций

Венгрия - Украина - 0:1
Гол: Сикан, 42

Ожидаемые голы (xG): 1.85 - 1.34
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 17 - 10
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 4 - 2

Составы команд:

Венгрия: Б. Тот - Керкез, Чингер (Т. Сюч, 84), Орбан, Болла - Виталиш (М. Тот, 46), Чонгваи (Р. Тот, 66), Шефер, Собослаи - Лукач (Барани, 46), Реджич (Юрек, 62).

Украина: Ризнык - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Крупский (Бондарь, 59) - Судаков (Драмбаев, 91), Бражко (Назарина, 46), Очеретько - Ванат (Назаренко, 59), Сикан (Краснопир, 66), Цыганков.

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