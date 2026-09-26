Украина одерживает победу над Венгрией в стартовом матче Лиги наций, несмотря на удаление игрока и напряженную игру во втором тайме.

В пятницу, 25 сентября, украинская и венгерская национальные команды встретились на старте Лиги наций.



Матч начался без особых всплесков активности, но уже на 10-й минуте венгры были близки к тому, чтобы открыть счет, однако мяч ударился о перекладину.



Основной угрозой для украинцев был Собослай, которого они старались держать на коротком поводке. В итоге Венгрия создала всего одну дополнительную возможность для гола, в то время как Украина прорвалась вперед.



Судаков сделал отличную передачу Сикану, который оказался совершенно свободным в штрафной и без проблем забил гол.



Во втором тайме игра была напряженной, но Украина создавала больше шансов для гола, хотя и не смогла реализовать ни одного из них. Матч завершился массовым столкновением между командами после того, как Назаренко был удален за грубое нарушение.



Несмотря на то, что оставалась в меньшинстве, Украина сумела сохранить победу в первом матче нового сезона Лиги наций.



Статистика матча Венгрия - Украина 1-го тура Лиги наций



Венгрия - Украина - 0:1

Гол: Сикан, 42



Ожидаемые голы (xG): 1.85 - 1.34

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 17 - 10

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 4 - 2



Составы команд:



Венгрия: Б. Тот - Керкез, Чингер (Т. Сюч, 84), Орбан, Болла - Виталиш (М. Тот, 46), Чонгваи (Р. Тот, 66), Шефер, Собослаи - Лукач (Барани, 46), Реджич (Юрек, 62).



Украина: Ризнык - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Крупский (Бондарь, 59) - Судаков (Драмбаев, 91), Бражко (Назарина, 46), Очеретько - Ванат (Назаренко, 59), Сикан (Краснопир, 66), Цыганков.