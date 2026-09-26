Украина одерживает победу над Венгрией в стартовом матче Лиги наций
В пятницу, 25 сентября, украинская и венгерская национальные команды встретились на старте Лиги наций.
Матч начался без особых всплесков активности, но уже на 10-й минуте венгры были близки к тому, чтобы открыть счет, однако мяч ударился о перекладину.
Основной угрозой для украинцев был Собослай, которого они старались держать на коротком поводке. В итоге Венгрия создала всего одну дополнительную возможность для гола, в то время как Украина прорвалась вперед.
Судаков сделал отличную передачу Сикану, который оказался совершенно свободным в штрафной и без проблем забил гол.
Во втором тайме игра была напряженной, но Украина создавала больше шансов для гола, хотя и не смогла реализовать ни одного из них. Матч завершился массовым столкновением между командами после того, как Назаренко был удален за грубое нарушение.
Несмотря на то, что оставалась в меньшинстве, Украина сумела сохранить победу в первом матче нового сезона Лиги наций.
Статистика матча Венгрия - Украина 1-го тура Лиги наций
Венгрия - Украина - 0:1
Гол: Сикан, 42
Ожидаемые голы (xG): 1.85 - 1.34
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 17 - 10
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 4 - 2
Составы команд:
Венгрия: Б. Тот - Керкез, Чингер (Т. Сюч, 84), Орбан, Болла - Виталиш (М. Тот, 46), Чонгваи (Р. Тот, 66), Шефер, Собослаи - Лукач (Барани, 46), Реджич (Юрек, 62).
Украина: Ризнык - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Крупский (Бондарь, 59) - Судаков (Драмбаев, 91), Бражко (Назарина, 46), Очеретько - Ванат (Назаренко, 59), Сикан (Краснопир, 66), Цыганков.