Кличко стремится управлять наследством дочери после смерти матери, опасаясь потери активов.

Владимир Кличко 24 сентября подал в суд иск, в котором выразил намерение заняться вопросами наследства своей дочери и управлять активами, которые Кая получит после смерти своей матери.



Бывший боксер подчеркнул необходимость этих действий, обосновывая свои опасения возможной потерей имущества Панеттьер. Согласно сообщениям американских СМИ, после смерти актрисы некоторые вещи из ее дома могут быть потеряны или перемещены.



Панеттьер умерла 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет. Ее смерть была признана случайной.



В 2018 году Панеттьер передала Кличко права по опеке над их дочерью из-за проблем, связанных с послеродовой депрессией и зависимостью.



Стоит отметить, что ранее BoxRec назвал лучшего боксера Украины, и, как предполагалось, в этом списке братья Кличко заняли лидирующие позиции.