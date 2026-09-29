Украинский биатлон готовится к зиме: поиск финансирования и планы на сборы

Крулько обсуждает методы подготовки и финансирования предстоящего зимнего сезона биатлона в Украине.

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Иван Крулько в интервью 24 Каналу обсудил подготовку к предстоящему зимнему сезону.

Крулько заявил:

Мы, понимая, что у нас сейчас подходит самый ответственный этап подготовки к зимнему сезону, находим разные возможности, в том числе и внебюджетные, для того, чтобы не срывать подготовку к зимнему сезону. Вот этим и занимаемся. Это наша ответственность, и мы стараемся это делать.

Крулько также подтвердил, что подготовка команды продолжается, и следующий тренировочный сбор не отменяется.

Крулько дополнил:

Команда едет, сбор проходит. Все хорошо. Надеемся, что ситуация с финансированием бюджета решится в ближайшее время и следующие сборы мы будем проводить планово.

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Часть затрат на сборы женской команды А в Оберхофе, Германия, будет покрыта Международным союзом биатлонистов (IBU). Однако выделенных средств будет достаточно только для поддержки 15 членов украинской делегации, включая спортсменок, тренеров и медицинский персонал. Поэтому некоторые биатлонистки команды А останутся в Украине и проведут тренировочные сборы в Сянках.