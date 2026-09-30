Англия и Швейцария одерживают победу в Лигах A и B

Англия и Швейцария одержали победы в матчах Лиги A и B, в то время как в Лиге C результаты были смешанными. Испания также показала уверенную игру, обыграв Хорватию.

В матче Лиги A команда Англии обыграла Чехию, забив два мяча без ответных. Павел Шульц, игрок чешской команды, был отправлен с поля на 25-й минуте, что предоставило английской команде численное преимущество. Энтони Гордон и Гарри Кейн забили голы на 47-й и 69-й минутах игры соответственно.



В Лиге B Швейцария одолела Шотландию, забив три мяча. Голы были забиты Рикардо Родригесом, Нико Эльведи и Зеки Амдуни.

Словения выиграла у Северной Македонии со счетом 2:0, благодаря голам Санди Ловрича и Альёши Матко.



В Лиге C, игра между Финляндией и Беларусью закончилась без голов, 0:0. Матч между Молдовой и Фарерскими островами также не выявил победителя, но со счетом 1:1. Словакия обыграла Казахстан 2:1, в то время как Исландия разгромила Люксембург 3:0. Албания одержала победу над Сан-Марино со счетом 3:0, а Болгария и Эстония завершили матч вничью, 0:0.



Стоит отметить, что Испания уверенно победила Хорватию со счетом 4:1.