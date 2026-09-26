Трагедия в ринге: боксер Торрес скончался после тяжелого поединка

Боксер Торрес скончался после тяжелого боя с Гарсией, несмотря на операцию и интенсивную терапию в больнице Мехикали.

Спортсмен провел последние шесть дней своего существования в медицинском учреждении, однако, к сожалению, его жизнь не удалось сохранить.



Трагедия случилась 19 сентября в парке, названном в честь Висенте Герреро. Торрес встретился в боксерском поединке с соотечественником Хильберто "Торито" Гарсией. Поединок, который изначально предполагалось провести в восьми раундах, закончился досрочно в седьмом, когда угол Торреса сдал, и судья объявил победу Гарсии техническим нокаутом.



Непосредственно после окончания боя состояние Торреса резко ухудшилось. Он потерял сознание и начал испытывать судорожные припадки. Боксера немедленно отправили в городскую больницу Мехикали, где ему провели операцию из-за кровоизлияния в мозг. После хирургического вмешательства врачи ввели его в медикаментозное состояние комы.



На следующий день брат Торреса, Анхель, заявил, что операция прошла успешно, но состояние боксера оставалось крайне тяжелым. Впоследствии стало известно о его смерти.



Торрес начал свою профессиональную карьеру в боксе в ноябре 2018 года. За время своей карьеры он провел 24 боя, из которых 15 побед, 6 поражений и 3 ничьи, шесть раз нокаутировав своих соперников. Мексиканец также становился обладателем региональных титулов FECOMBOX в двух весовых категориях.



Между тем Фьюри яростно отреагировал на возможное отмену боя с Джошуа.