Свист и таракан: финские фанаты протестуют против Лукашенко на матче с Беларусью

Финские фанаты выразили протест против Беларуси, изображая президента Лукашенко в виде таракана на плакате во время матча.

В преддверии футбольного матча на Олимпийском стадионе в Хельсинки исполнение гимна Беларуси вызвало недовольство и свист среди финских фанатов.



Кроме того, на трибунах был вывешен гигантский плакат, на котором белорусский президент Александр Лукашенко был изображен в виде таракана.



На том же плакате была нарисована сова, сжимающая в когтях насекомое.



Фраза "Твой день настанет" была выведена рядом с изображением.



Матч между сборными Финляндии и Беларуси происходит в Хельсинки в рамках второго тура Лиги наций.



Ранее Футбольная ассоциация Финляндии высказала протест против участия Беларуси и России в международных соревнованиях. Часть средств от продажи билетов на данный матч предполагалось направить на гуманитарную помощь Украине.



Стоит отметить, что во время матча между командами Украины и Грузии болельщики обеих стран устроили необычную акцию взаимного приветствия.