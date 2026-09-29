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Свист и таракан: финские фанаты протестуют против Лукашенко на матче с Беларусью

Финские фанаты выразили протест против Беларуси, изображая президента Лукашенко в виде таракана на плакате во время матча.
Свист и таракан: финские фанаты протестуют против Лукашенко на матче с Беларусью
Плакат фанатов / Getty Images

В преддверии футбольного матча на Олимпийском стадионе в Хельсинки исполнение гимна Беларуси вызвало недовольство и свист среди финских фанатов.

Кроме того, на трибунах был вывешен гигантский плакат, на котором белорусский президент Александр Лукашенко был изображен в виде таракана.

На том же плакате была нарисована сова, сжимающая в когтях насекомое.

Фраза "Твой день настанет" была выведена рядом с изображением.

Матч между сборными Финляндии и Беларуси происходит в Хельсинки в рамках второго тура Лиги наций.

Ранее Футбольная ассоциация Финляндии высказала протест против участия Беларуси и России в международных соревнованиях. Часть средств от продажи билетов на данный матч предполагалось направить на гуманитарную помощь Украине.

Стоит отметить, что во время матча между командами Украины и Грузии болельщики обеих стран устроили необычную акцию взаимного приветствия.

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