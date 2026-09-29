Свист и таракан: финские фанаты протестуют против Лукашенко на матче с Беларусью
В преддверии футбольного матча на Олимпийском стадионе в Хельсинки исполнение гимна Беларуси вызвало недовольство и свист среди финских фанатов.
Кроме того, на трибунах был вывешен гигантский плакат, на котором белорусский президент Александр Лукашенко был изображен в виде таракана.
На том же плакате была нарисована сова, сжимающая в когтях насекомое.
Фраза "Твой день настанет" была выведена рядом с изображением.
Матч между сборными Финляндии и Беларуси происходит в Хельсинки в рамках второго тура Лиги наций.
Ранее Футбольная ассоциация Финляндии высказала протест против участия Беларуси и России в международных соревнованиях. Часть средств от продажи билетов на данный матч предполагалось направить на гуманитарную помощь Украине.
Стоит отметить, что во время матча между командами Украины и Грузии болельщики обеих стран устроили необычную акцию взаимного приветствия.