Бери подтвердил смерть Меппен-Уолтера, бывшего игрока Манчестер Сити, причины которой пока не раскрыты.

Бывший игрок Манчестер Сити Кортни Меппен-Уолтер умер в возрасте 32 лет, как сообщил его предыдущий футбольный клуб Бери. Подробности и обстоятельства его смерти пока неизвестны.



Меппен-Уолтер начал свою профессиональную карьеру в футбольной академии Манчестер Сити в 2003 году. Он выступал за юношескую сборную Англии и два раза был выбран в состав команды для участия в матчах Лиги чемпионов, но так и не дебютировал за основной состав Манчестер Сити.



В 2013 году, в возрасте 18 лет, Меппен-Уолтер стал участником смертельного автоаварии в Манчестере. Находясь за рулем Mercedes, он столкнулся со скоростью около 56 миль в час с Nissan Micra. В результате столкновения погибли 32-летний водитель Кульват Сингх и его 37-летняя сестра Равель Каур. Два сына Каур, которые находились на заднем сиденье, получили травмы.



Меппен-Уолтер признал свою вину в двух случаях, связанных со смертельной аварией. В феврале 2013 года он был осужден к 16 месяцам тюремного заключения и лишен права управления автомобилем на три года.



После отбытия срока Меппен-Уолтер продолжил свою футбольную карьеру, выступая за несколько клубов нижних английских дивизионов, включая Карлайл Юнайтед, Стокпорт Каунти, Чорли и Телфорд Юнайтед. В 2025 году он покинул Бери и с тех пор не выступал за профессиональные команды.

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