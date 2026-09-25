Бой века: Джошуа против Фьюри в Кардиффе - подробности от Эдди Хирна

Читайте также: Фьюри и Джошуа в битве за титул WBA Super: Гассиев ожидает своего шанса

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, раскрыл подробности о предстоящем боксерском событии в Кардиффе, где главным событием станет бой Джошуа против Тайсона Фьюри.



С учетом того, что событие также рассчитано на зрителей из США, начало боксерского шоу запланировано позже, чем обычно принято для британских поединков.

Хирн в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing заявил:

Окончательное решение, конечно же, за Netflix и Турки Аль аш-Шейхом, но, как я понимаю, главный бой начнется где-то в промежутке между 1:00 и 1:30 (3:00-3:30 по киевскому времени. - Ред.). Хотя время начала может быть перенесено и ближе к 2:00. Сейчас сложно сказать наверняка.

Но так как это вечер пятницы, то это время идеально подходит для того, чтобы после работы можно было спокойно добраться до места проведения мероприятия. Впрочем время начала выбрано довольно непривычное, ведь обычно в ночь на субботу вечера бокса начинаются около 16:00 или в 17:00. Здесь же все, вероятнее всего, начнется в 20:00-21:00, что позволит всем прибыть вовремя.

Нынешний поединок, несомненно, самое ожидаемое событие в британском спорте. Детали появятся уже в скором времени, но таки да, это несколько поздновато для большого праздника в Кардиффе.