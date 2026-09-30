Чисора ставит на Уайлдера в бою с Усиком: Я бы поставил свои деньги на него

"Уайлдер одолеет Усика": Чисора делится прогнозом на предстоящий бой между его бывшими соперниками.

Экс-претендент на чемпионский звание в супертяжелом весе Дерек Чисора поделился своим мнением о предстоящем бою между его бывшими соперниками - Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером.



Британский боксер уверен, что американец, который может драться с украинцем в своем прощальном матче, имеет все предпосылки для раннего триумфа.

Чисора в беседе с Seconds Out отметил:

Деонтей одолеет Усика. Уверяю вас, он его уложит. Забудьте об ударе правой. Я знаю силу его удара, она у него есть. Тяжело перенести удар такого парня. Деонтей его отправит в нокаут. Усик больше не тренируется с бывшим тренером. Он отстранился от всей своей команды, его тренируют теперь друзья. На кого я бы сделал ставку? Я, пожалуй, сделаю ставку на Деонтея.

Ранее стало известно, что следующий матч Усика может не стать его финальным, поскольку команда боксера рассматривает возможность проведения трилогии с Тайсоном Фьюри.