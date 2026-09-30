Травма вывела из строя: защитник Реала Асенсио пропустит до четырех месяцев

Стрессовый перелом у Рауля Асенсио может удержать его вне игры от двух до четырех месяцев, согласно местным СМИ.

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Защитник Реала из Мадрида Рауль Асенсио вынужден отсутствовать на поле в течение длительного времени из-за травмы.



Согласно информации на официальном веб-сайте "Королевского клуба", у 23-летнего футболиста был обнаружен стрессовый перелом большеберцовой кости правой ноги, что вызвало необходимость хирургического вмешательства. Хирургическое вмешательство запланировано на ближайшее время.



Реал не предоставляет точные сроки возвращения своего защитника, но, по данным местных СМИ, после операции Асенсио может отсутствовать от двух до четырех месяцев.



В текущем сезоне Асенсио еще не появлялся на поле в составе Реала. Защитник пропустил начало сезона из-за мышечной травмы, а последние три матча провел на скамейке запасных.



Ранее были опубликованы сроки восстановления капитана Реала после травмы.