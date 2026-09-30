Хргович готов к реваншу: Могу показать больше против Итаумы

Читайте также: Хргович готовится к защите титула: Санчес - следующий соперник

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Филип Хргович заявил о своей готовности к повторному бою с британским боксером Мозесом Итаумой.



Хргович, представляющий Хорватию, уверен, что в случае реванша его выступление будет еще более впечатляющим.

В интервью для The Stomping Ground Хргович рассказал:

Я пересмотрел наш с ним бой, сделав это впервые. Первым делом мне подумалось, что я могу выступить еще лучше. Боксировал-то я не слишком хорошо, а ведь я способен на большее. Я ведь могу наносить еще больше ударов, действовать еще быстрее. И у меня сразу же возникла мысль провести с этим парнем реванш.

Как бы то ни было, это важная для меня победа, это ведь большое достижение. Но я чувствую, что могу показать себя с еще лучшей стороны. Мне следовало бы наносить еще большее количество ударов, быть к тому же еще быстрее, в то время как он ловил меня на контратаках, действуя молниеносно, и даже заставил меня несколько усомниться, что я действительно на что-то способен. Но я должен был концентрироваться на ударах, выбрасывая их все больше и больше, и должен был быть куда более агрессивным. Думаю, если дело дойдет до реванша, то ему не устоять.