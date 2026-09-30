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Бельгийская команда судей под руководством Верготе будет арбитражем матча Украина - Северная Ирландия

Бельгийская команда судей под руководством Яспера Верготе будет арбитражем в матче Украина - Северная Ирландия в Лиге наций.
Бельгийская команда судей под руководством Верготе будет арбитражем матча Украина - Северная Ирландия
Яспер Верготе / Getty Images

Арбитраж на предстоящем матче третьего тура Дивизиона B Лиги наций между сборными Украины и Северной Ирландии будет осуществлять бельгийская команда судей, возглавляемая Яспером Верготе. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Верготе, 34-летний бельгиец, будет главным арбитром матча. Его помощниками на линиях станут Михаэл Гееролф и Мартейн Тистерс, также из Бельгии. Четвертым официальным лицом будет Лотар Д'Хондт.

Системой VAR будут управлять Ян Ботерберг и его помощник Уэсли де Кремер.

UEFA.COM
UEFA.COM


Стоит отметить, что Верготе до этого не сталкивался с украинскими командами на международных турнирах.

Матч Украина - Северная Ирландия состоится в пятницу, 2 октября, на стадионе Антона Малатинского в Трнаве, Словакия. Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени.

В данный момент обе команды лидируют в группе B2 Лиги наций, имея на своем счету по четыре очка.

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