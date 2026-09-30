Роналду покидает национальную команду Португалии: конфликт с тренером и недостаток игрового времени
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Криштиану Роналду, португальский футболист, объявил о своем намерении не принимать участия в ближайших матчах Лиги наций против Дании и Норвегии.
Появилась информация, что из-за конфликта с главным тренером Жоржи Жезушем и недовольства количеством игрового времени 41-летний нападающий решил покинуть национальную команду.
Роналду поделился своим решением на своей странице в Instagram, обещая в будущем раскрыть все детали конфликта.
Роналду заявил:
После пресс-конференции главного тренера сборной и после разговора с президентом Португальской футбольной федерации я принял решение покинуть расположение национальной команды.
Придет время, и я расскажу португальцам все о причинах, побудивших меня уйти из национальной сборной, которой я всегда служил верой и правдой.
Сейчас же будет уместно пожелать удачи сборной Португалии, а также всем моим партнерам по команде до единого.
Стоит отметить, что в последнем матче Лиги наций против Норвегии (2:1) Роналду остался на скамейке запасных, несмотря на обещания дать ему игровое время. После матча тренер португальской команды объяснил причины неиспользования игрока.