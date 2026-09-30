Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Бавария готовит мегаконтракт для Олисе: второй заработок в клубе и продление до 2032 года

"Ротен" предлагают Олисе новый контракт до 2032 года, стремясь удержать его от перехода в другие клубы.
Бавария готовит мегаконтракт для Олисе: второй заработок в клубе и продление до 2032 года
Майкл Олисе / Getty Images

Читайте также: Кейн и Олисе озаряют Бундеслигу: стоголевой рекорд и зрелищный хет-трик

Бавария планирует продлить сотрудничество с ведущим игроком своей команды Майклом Олисе.

Как сообщает Bild, "ротен" подготовили новое соглашение для 24-летнего игрока, с целью предотвращения его перехода в другие футбольные клубы.

По информации источника, мюнхенская команда намерена продлить контракт с французским вингером до конца лета 2032 года.

В рамках обновленного контракта предусмотрено значительное увеличение зарплаты Олисе, что сделает его вторым по величине заработка в клубе, уступая только Гарри Кейну.

Следует отметить, что в текущем сезоне Олисе уже отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами в семи матчах за Баварию в разных турнирах.

Ранее было замечено, что Олисе установил новый рекорд, обогнав Пеле по числу ассистов.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости