"Ротен" предлагают Олисе новый контракт до 2032 года, стремясь удержать его от перехода в другие клубы.

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Бавария планирует продлить сотрудничество с ведущим игроком своей команды Майклом Олисе.



Как сообщает Bild, "ротен" подготовили новое соглашение для 24-летнего игрока, с целью предотвращения его перехода в другие футбольные клубы.



По информации источника, мюнхенская команда намерена продлить контракт с французским вингером до конца лета 2032 года.



В рамках обновленного контракта предусмотрено значительное увеличение зарплаты Олисе, что сделает его вторым по величине заработка в клубе, уступая только Гарри Кейну.



Следует отметить, что в текущем сезоне Олисе уже отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами в семи матчах за Баварию в разных турнирах.



Ранее было замечено, что Олисе установил новый рекорд, обогнав Пеле по числу ассистов.