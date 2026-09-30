Застрелен президент футбольного клуба Ботев Пловдив и известный бизнесмен

Бизнесмен и президент ФК Ботев Пловдив Илиан Филипов был застрелен в Пловдиве, начато расследование.

Илиан Филипов, президент футбольного клуба Ботев Пловдив и известный бизнесмен, был застрелен в Пловдиве, Болгария. Он получил смертельное огнестрельное ранение в голову.



Филипов не только основал, но и управлял крупнейшей транспортной компанией в стране. Кроме того, он принимал активное участие в строительстве стадиона Христо Ботев в Пловдиве.



По данным болгарского Министерства внутренних дел, полиция получила информацию о застреленном мужчине в одном из районов Пловдива около полуночи. Филипов был признан мертвым на месте происшествия, и в связи с этим было начато расследование этого серьезного преступления.



Футбольный клуб Ботев Пловдив выразил глубокие соболезнования семье покойного президента. В официальном заявлении клуба говорится: "Футбольный клуб Ботев Пловдив выражает глубокую скорбь в связи с трагической смертью президента клуба Илиана Филипова. Руководство, футболисты и сотрудники клуба выражают глубочайшие соболезнования его семье, близким и друзьям".

Ранее сообщалось, что бывший игрок Манчестер Сити Кортни Меппен-Уолтер умер в возрасте 32 лет.