Конфликт с тренером: Роналду пропустит матчи Лиги наций

Читайте также: Португалия обыгрывает Норвегию во втором туре Лиги наций

Португальский футболист-звезда Криштиану Роналду пропустит ближайшие матчи Лиги наций против Дании и Норвегии из-за конфликта с главным тренером команды Жоржи Жезушем.



41-летний нападающий был недоволен комментариями тренера на пресс-конференции, где Жезуш отверг предположения о конфликте между ними и оставил неопределенным вопрос об участии Роналду в предстоящем матче против Дании.

Жезуш сказал:

Планируем так, то с Данией должен сыграть Гонсалу Рамуш. Стоит ли ожидать появление Роналду на замену? Отвечаю, и больше не отвечу. Я не знаю, как сложиться матч. Если мы не сможем обойтись без Криштиану, то его выход на поле ожидаем. Если же мы сможем обойтись своими силами без его участия, то его выход на поле не состоится.