Конфликт с тренером: Роналду пропустит матчи Лиги наций
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Португальский футболист-звезда Криштиану Роналду пропустит ближайшие матчи Лиги наций против Дании и Норвегии из-за конфликта с главным тренером команды Жоржи Жезушем.
41-летний нападающий был недоволен комментариями тренера на пресс-конференции, где Жезуш отверг предположения о конфликте между ними и оставил неопределенным вопрос об участии Роналду в предстоящем матче против Дании.
Жезуш сказал:
Планируем так, то с Данией должен сыграть Гонсалу Рамуш. Стоит ли ожидать появление Роналду на замену? Отвечаю, и больше не отвечу. Я не знаю, как сложиться матч. Если мы не сможем обойтись без Криштиану, то его выход на поле ожидаем. Если же мы сможем обойтись своими силами без его участия, то его выход на поле не состоится.
Согласно информации Marca, Роналду был настолько возмущен заявлениями тренера, что после пресс-конференции немедленно покинул место пребывания команды и отправился в аэропорт, откуда на частном самолете улетел в Мадрид.
Упоминается, что Роналду даже рассматривает возможность завершения своей карьеры в национальной команде.
В последнем матче Лиги наций против Норвегии (2:1) Роналду не выходил на поле, несмотря на обещания Жезуша дать ему игровое время. После матча главный тренер португальской сборной объяснил, почему Роналду не принимал участие в игре.