Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Гвардиола поддерживает Манчестер Сити в борьбе с обвинениями АПЛ

Гвардиола выразил поддержку Манчестер Сити после обвинений в нарушении финансовых регулятивов.
Гвардиола поддерживает Манчестер Сити в борьбе с обвинениями АПЛ
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Читайте также: Манчестер Сити обвинен в манипуляции финансами на 900 млн фунтов: ожидается решение о наказании

Хосеп Гвардиола, бывший тренер Манчестер Сити, выразил свою позицию по поводу решения Независимой комиссии АПЛ, которая обвинила клуб в нарушении финансовых регулятивов.

Испанский наставник обратился к своему бывшему коллективу, высказывая им свою поддержку.

Гвардиола в социальной сети X написал:

Мне хочется, чтобы все без исключения болельщики Манчестер Сити знали, что я с ними заодно, как никогда прежде. Я всегда отстаивал, отстаиваю и всегда буду отстаивать интересы моего клуба, моего владельца, моего руководителя, Феррана, игроков, персонал, Энцо и вас, наши невероятные болельщики.

Особо хочу подчеркнуть: через это мы пройдем все вместе. Все вы мне очень дороги.

Стоит отметить, что ранее Манчестер Сити был обвинен в серии нарушений финансовых нормативов в период с 2009 по 2018 год.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости