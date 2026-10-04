Украина против Венгрии: хорватская судейская бригада возглавит матч Лиги наций

Судейскую бригаду на матче Украина - Венгрия возглавит хорватский арбитр Игор Паяч, сообщает УЕФА.

В понедельник, 5 октября, сборная Украины проведет домашний поединок против Венгрии в рамках четвертого тура Дивизиона B Лиги наций.



Как сообщает официальный сайт УЕФА, судейскую бригаду на этом матче составят хорваты под руководством 41-летнего Игора Паяча.



Боян Зобеница и Иван Михаль выступят в качестве ассистентов Паяча, а Дарио Бел будет исполнять обязанности четвертого судьи.



Марио Зебец и его помощник Тихомир Пейин будут отвечать за работу системы VAR.

UEFA.COM

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