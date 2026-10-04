Украина против Венгрии: хорватская судейская бригада возглавит матч Лиги наций
Судейскую бригаду на матче Украина - Венгрия возглавит хорватский арбитр Игор Паяч, сообщает УЕФА.
В понедельник, 5 октября, сборная Украины проведет домашний поединок против Венгрии в рамках четвертого тура Дивизиона B Лиги наций.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, судейскую бригаду на этом матче составят хорваты под руководством 41-летнего Игора Паяча.
Боян Зобеница и Иван Михаль выступят в качестве ассистентов Паяча, а Дарио Бел будет исполнять обязанности четвертого судьи.
Марио Зебец и его помощник Тихомир Пейин будут отвечать за работу системы VAR.
Ранее Паяч уже имел дело с украинскими командами на международной арене. В 2024 году он руководил ответным матчем плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором Кривбасс проиграл Бетису со счетом 0:3. В 2018 году он судил матч Юношеской лиги УЕФА между Динамо и Андерлехтом, который закончился ничейным результатом 1:1.
Поединок между Украиной и Венгрией состоится на стадионе Антона Малатинского в словацкой Трнаве и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, что в последнем матче Лиги наций украинская сборная уступила Северной Ирландии со счетом 0:3.
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